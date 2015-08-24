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مقتل أكثر من 20 مدنيا باليمن فى قصف الميليشيات على تعز

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مقتل أكثر من 20 مدنيا باليمن فى قصف الميليشيات على تعز مقتل أكثر من 20 مدنيا باليمن فى قصف الميليشيات على تعز
ارتفعت حصيلة قصف ميليشيات الحوثيين وصالح للأحياء السكنية فى تعز جنوب غربى اليمن إلى أكثر من عشرين قتيلا وعشرات الجرحى، وصرحت مصادر طبية فى تعز بأن القتلى من بينهم 7 سيدات و3 أطفال قتلوا فى القصف العشوائى الذى طال أحياء فى وسط تعز.

وكانت الميليشيات قد ارتكبت مجزرة بحق المدنيين فى مدينة تعز يوم الخميس الماضى أسفرت عن مقتل 23 من المدنيين بينهم 13 طفلا كانوا يلعبون فى أحد الشوارع.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية عن مواطنين أن الميليشيات تطلق صواريخ الكاتيوشا على منازل المواطنين من داخل مطار تعز الدولى شرقى المدينة فيما تطلق مضادات الطيران قذائفها من التلة التى يقع فيها مستشفى اليمن الدولى الذى احتلته المليشيات وحولته إلى ثكنة عسكرية.

وأضاف شهود العيان أن عمليات الإنقاذ استمرت حتى ساعات متأخرة من فجر اليوم الاثنين وأن هناك أسرتين كاملتين تسكنان أحد المنازل كانتا ضمن الضحايا.
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