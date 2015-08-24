نائب وزير الداخلية اليمنية ينفى سيطرة تنظيم القاعدة على مدينة التواهى

نفى اللواء على ناصر لخشع نائب وزير الداخلية اليمنى صحة الأنباء التي تحدثت عن سيطرة تنظيم القاعدة على مدينة التواهي بمحافظة عدن جنوبى البلاد ورفع أعلامه فوق مبانى ومؤسسات حكومية بالمدينة.

وقال لخشع الموجود في عدن في تصريح لموقع المصدر أون لاين التابع لحزب التجمع اليمنى للإصلاح (الإخوان المسلمون) إن ما نشرته وسائل إعلام حول ذلك غير صحيح..موضحا أن المسلحين الذين يحاولون إثارة مشاكل هم بلاطجة من أرباب السوابق المعروفين لدى الأجهزة الأمنية وتحركاتهم تأتي بدوافع سياسية لأطراف ما، هدفها الأساسي خلط الأوراق.

وأضاف " إننا على يقين من أن هناك من يسعى لخلق مشاكل بعد تحرير مدينة عدن وأهمها افتعال تواجد عناصر يدعون الانتماء للقاعدة وهذا امر غير صحيح"، وتابع قائلا " إن الأجهزة الأمنية بدأت إجراءات إنهاء كل المظاهر المزعجة للأمن وللمواطنين في عدن وسوف تنتهى هذه المظاهر قريبا".

كانت إدارة ميناء عدن قد نفت أمس الأحد صحة ما تردد عن رفع تنظيم القاعدة لأعلامه على مبان فى الميناء، فيما اتهم اللواء محمد جعفر سعد مستشار الرئيس اليمنى فى تصريحات له مؤخرا الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح بأنه يسيطر على القوات التابعة لتنظيم القاعدة فى الجنوب ويحركها عندما يخسر.