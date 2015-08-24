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تعليق اعتصام أمناء شرطة الشرقية حتى 5 سبتمبر المقبل

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تعليق اعتصام أمناء شرطة الشرقية حتى 5 سبتمبر المقبل تعليق اعتصام أمناء شرطة الشرقية حتى 5 سبتمبر المقبل

اعتصام امناء شرطة الشرقية

أعلن أمناء وأفراد الشرطة المعتصمون داخل مبنى مديرية أمن الشرقية، تعليق اعتصامهم حتى يوم 5 من شهر سبتمبر المقبل، لحين دراسة وزارة الداخلية لطلباتهم والعمل على تنفيذها.

 جاء ذلك عقب اجتماع اللواء كمال الدالى، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، واللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية بعدد من أمناء الشرطة المعتصمين، ووعدهم بمناقشة مطالبهم مع مسؤولى وزارة الداخلية للبت فيها.

وكان أمناء وأفراد الشرطة بمديرية أمن الشرقية، نظموا أمس الأول السبت، وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية الأمن للمطالبة بحقوقهم المالية.

وعاد الأفراد أمس الأحد لمواصلة تظاهراتهم داخل المديرية، وسط تعزيزات أمنية من قبل قوات الأمن المركزى التى فرضت كردونا أمنيا حول المديرية، ومنعت الأفراد والأمناء من الدخول للاعتصام بها، ما أسفر عن وقوع مشادات بين الطرفين، تمكن على إثرها أفراد وأمناء الشرطة من الدخول للمديرية.

أ ش أ

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