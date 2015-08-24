اليوم.. استكمال محاكمة «مرسي» وآخرين في «التخابر»

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، الجلسة رقم ٤٧ من محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قطر”.

وأجلت المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، الجلسة السابقة لعدم حضور الشاهد اللواء رأفت شحاتة رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق.

وكانت النيابة أسندت إلى مرسى وبقية المتهمين، ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

وكالات