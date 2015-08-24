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خلى بالك.. حروق الشمس يعرضك للتجاعيد اعرف إزاى تعالجها

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خلى بالك.. حروق الشمس يعرضك للتجاعيد اعرف إزاى تعالجها خلى بالك.. حروق الشمس يعرضك للتجاعيد اعرف إزاى تعالجها
مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف، وجفاف الجلد نتيجة إفراز الجسم الكثير من العرق، عند التعرض للشمس تحدث بعض المضاعفات فى الجسم.

وفى هذا السياق، تقول الدكتورة مهجة حنا جرجس، أستاذ الأمراض الجلدية، إنه عند التعرض لأشعة الشمس الحارقة تحدث بعض المضاعفات على الجلد، منها حروق الشمس والتى تكون عبارة عن حروق والتهابات بالجلد، نتيجة التعرض المفرط لأشعة الشمس والتى تتسبب فى ظهور بقع حمراء بالجلد، وفى حالة تكرارها تتسبب فى تجاعيد الجلد.

وتتابع د. مهجة حنا جرجس، أنه عند التعرض لحروق الشمس تظهر بعض الأعراض كاحمرار الجلد ووجود حرقان شديد، وفى هذه الحالة يتم وضع مياه باردة وكريمات ملطفة لتجنب أى مضاعفات تؤثر على صحة الجلد، مشيرة إلى أن من الضرورى وضع الصن بلوك على الجلد للحماية من أشعة الشمس.

وتشير إلى أن التعرض للشمس باستمرار يساعد على تدمير الطبقات السفلية من البشرة مما يتسبب ذلك فى فقدان السريع للطبقات العليا للجلد، مؤكدة ضرورة العلاج وعدم إهماله، لأن تركها قد يؤدى إلى ظهور تجاعيد .

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مصر 365