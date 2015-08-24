باحثون أمريكيون يتوصلون لدواء جديد يحمى من أضرار الإشعاع النووى

تمكن فريق من الباحثين بجامعة تكساس الأمريكية، من تأكيد فاعلية أحد الأدوية فى الحد من التأثيرات الضارة والقاتلة للإشعاع النووى شريطة تناول العقار قبل مرور 24 ساعة على التعرض للإشعاع.

وأشار الباحثون إلى أنهم قاموا بحقن الفئران التى تعرضت للإشعاع النووى بحقنة واحدة من أحد الببتيدات، والذى ساهم بفاعلية فى تمديد بقائها على قيد الحياة وحمايتها من الأضرار القاتلة حال حقنها قبل مرور 24 ساعة من تعرضها للإشعاع.

وأضاف الباحثون أن العقار الببتيدى يعرف باسم "TP508"، وأثبتت التجارب فاعليته فى تأخير وفاة الفئران، ومعادلة الأضرار التى لحقت بجهازها الهضمى، حيث يحفز تجديد الجلد والعظام وأنسجة العضلات، وذلك عن طريق زيادة ضخ الدم إلى هذه الأعضاء والحد من الالتهابات وتقليل معدلات وفاة الخلايا.

وخلال التجارب الإكلينيكية على الإنسان، أثبت العقار فاعلية فى تسريع فرص استشفاء القدم السكرى، وكسور الرسغ بدون التسبب فى أى آثار جانبية، لافتين إلى أن هذه النتائج ستساهم فى حماية البشر من التلوث الإشعاعى أيًا كانت أسبابه والحد من الآثار الضارة التى تلحق بالبشر بسببه.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Laboratory Investigation" .