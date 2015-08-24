الزي المدرسي الجديد.. خيارات محدودة وسوق مفتوحة لجميع الطبقات

بالرغم من صدور تعميم وزارة التعليم بخصوص تطبيق نظام الزي المدرسي الجديد إلا أن ذلك لم يشكل أي تغيير أو إضافة بالنسبة لكثير من مدارس التعليم العام التي كانت بالفعل قد بدأت في تطبيق القرار منذ سنوات عندما كان ذلك متاحا لمن يرغب فطبق من قبل البعض ولم يطبق من آخرين لكنه اليوم إلزامي بحسب ذلك القرار فما الذي شكله هذا القرار على المدارس التي طبقته بالفعل وتلك التي لم تطبقه..؟ وما هو انعكاس ذلك على أولياء الأمور من مختلف الجوانب..؟ وآراء بعض منسوبات التعليم من المعلمات وكذلك الطالبات..؟

في الحقيقة أن الوزارة في السنوات السابقة تركت تطبيق القرار وفق رغبات أو رؤية إدارات المدارس وبالطبع المديرات بالدرجة الأولى حيث كشف ذلك عن العقليات التي تدار بها المدارس بين ما هو متفتح ومتقبل للتغير وبين من هو منغلق يخشى من عواقب تطبيق مثل هذه القرارات لتشمل أمورا أخرى أكثر أهمية وتأثيرا في مسار العملية التعليمية فقد وجدت بدرية مديرة إحدى المدارس الثانوية أن الزي المدرسي بدا أكثر مواكبة للشابات في زمن تحتل فيها الموضة والأزياء مكان الصدارة في حياة البنت العصرية وبالتالي قد يلبي رغباتهن واحتياجاتهن نوعا ما فلا ينفرن منه أو يرفضنه لأنه بالتأكيد لن ينال رضاهن الكامل وبالرغم من كونه يحتوي قطعتين ولونين متناسقين نوعا ما حيث اللون الأبيض عامل مشترك لكل المراحل التعليمية نواجه تجاوزات من الطالبات وتحايلا يجعلهن تحت طائلة العقوبات لكنهن لا يعترفن ولا يعرن بالا لكل التعليمات المتعلقة بعدم التجاوز.

وتابعت: تظل عقوبات مع وقف التنفيذ نظرا لكل المراعاة والاهتمام باحتواء الطالبة وعدم اتخاذ أي إجراء عقابي ضدها حتى لا يؤثر ذلك على مسارها التعليمي، وتضيف من التجاوزات التي تقع فيها الطالبات عمدا فيما يتعلق بالزي المدرسي انحسار طول التنورة حتى تصل إلى منتصف الساقين وتصبح أشبه بموضة (الشانيل)، أما البلوزة البيضاء فتتحول إلى ما يشبه اللباس الشفاف الذي يكشف ما تحته وعندما تقوم إحدى الطالبات بهذه المخالفات دون رادع تصبح الأخريات أكثر جرأة في التجاوز.

هيفاء القاضي معلمة تواجدت في أحد أكبر محلات بيع ملابس الزي المدرسي للطالبات في الرياض لشراء مريول لابنتها للمرحلة المتوسطة حيث وجدت أن الزي الجديد وفق قرار الوزارة بدا مميزا وجميلا مقارنة بالمريول السابق الموحد اللون فقد وجدت أنه انعكس على مظهرهن الخارجي وبدون أكثر جاذبية وكذلك على نفسياتهن فشعرن بالمساواة مع مدارس التعليم الخاص من حيث الهيئة الخارجية ومن واقع تجربتها إذ لديها ابنة أخرى ملتحقة بمدرسة خاصة ترى أن أسعار المحلات متفاوتة صعودا وهبوطا وذلك بحسب الجودة والنوعية إذ كلما ارتفعت جودة المنتج زاد سعره والعكس صحيح وبالتالي يمكن للجميع أن يشتري الزي فهو متوفر في جميع المحلات.

ومن وجهة نظرها كمعلمة أن الأسرة التي لديها أكثر من طالب وطالبة في مراحل تعليمية مختلفة سوف تكون التكاليف مرهقة وباهظة خاصة مع وجود بقية المصاريف بينما رأت أن مما يخفف عبء ذلك انخفاض تكلفة القرطاسية أو انعدامها بسبب التخلي عن الدفاتر وبينما الأمر كذلك ترى أنه على الوزارة أن تحدد الأسعار بحيث تعتمد التعاقد مع عدد من الشركات على انتاج كميات تغطي حاجة السوق بسعر وجودة تكون في متناول الجميع.

ومن جهتها، أثنت سيدة الأعمال وصاحبة أحد محلات للزي المدرسي علياء السديري على خطوة الوزارة وحسن اختيارهم موضحة أن الوزارة سبق وأن أحاطتنا علما كمحلات إنتاج وبيع للزي المدرسي بتوجهها في توحيد الزي المدرسي للطالبات وعن الموديلات والألوان وبدورنا حاولنا توفير الكميات التي يحتاجها السوق دون وضع شروط مقيدة على اعتبار أن المصانع المنتجة محليا أو خارجيا سوف تحدد أسعارها وفق تكلفة الانتاج وأن السعر محكوم ضمن ضوابط الجودة والنوعية.

وأكدت على الحرص دائما على إنتاج الزي المدرسي بمعايير جودة عالية من حيث الخامات والخيوط والتصميم ولذلك قد يجد البعض الأسعار أكثر مما هو في محلات أخرى لكنها لا تقارن من حيث الجودة.

وحول حجم تغطية السوق قالت: إن محلات انتاج الزي المدرسي منتشرة في كل أنحاء مدينة الرياض وبالتالي نغطي ما يقارب من 1 و 1/2 إلى 2 % من احتياج المدارس الحكومية وبالرغم من وجود عقود لانتاج كميات كبيرة إلا أنني لا أستطيع أن ألتزم بها لعدم تمكني من الحصول على تأشيرات أغطي بها جميع العقود بينما لا توجد هذه المشكلة في دول الجوار التي تفتح أسواقها أمام المستثمرين وتوفر لهم كل الامتيازات التي تهيئ لبيئة جاذبة للاستثمار.

وترى أن الوزارة ليست ملزمة بتحديد الأسعار على أصحاب المحلات حيث السوق المحلي مفتوح وتتوفر فيه جميع متطلبات واحتياجات الناس بمختلف مستوياتهم المعيشية فهناك السعر المرتفع كما هناك السعر الأقل بينما يتوفر أيضا الحصول على الخامات المطلوبة في السوق لمن يرغب في الخياطة على حسابه الخاص وفق ما تتطلبه احتياجاته وبالنسبة للأسعار فتشير إلى أنها تحدد بحسب التكلفة وليس مقارنة بالمنافسين.

نادية المدني أثنت على خطوة الوزارة في توحيد الزي المدرسي مشددة على مراعاة بعض الاعتبارات بالنسبة لطالبات المرحلة الابتدائية فبحكم اختلاف البنية الجسمية للطالبات في الصفوف الأولى حتى ثالث ابتدائي وبين طالبات الصفوف المتقدمة في الصفوف من رابع وحتى سادس كان يجب مراعاة ذلك بإدخال لون مختلف بين المرحلتين وجعل للمراحل المتقدمة من رابع فما فوق خيارات مختلفة كونهن أكبر وأكثر قابلية للتغير الجسماني في هذه المرحلة فيبدو اللون الوردي أكثر طفولية بالنسبة لهن مؤيدة إدخال ألوان الكاروهات والمخطط كونها أيضا رسمية.

وبالنسبة للأسعار ترى أنه يجب على الوزارة مراقبة جودة ونوعية ما يتم إنتاجه من قبل المصانع المحلية مع تحديد أسعار معقولة ومناسبة وفي متناول الجميع.