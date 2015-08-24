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بلدية الدوادمي تباشر مهامها في المبنى الجديد

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بلدية الدوادمي تباشر مهامها في المبنى الجديد بلدية الدوادمي تباشر مهامها في المبنى الجديد
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المبنى الجديد يمثل واجهة عمرانية للدوادمي

الدوادمي - فواز الهويل

    انتقلت بلدية محافظة الدوادمي إلى المبنى الجديد والواقع على طريق الملك عبدالعزيز غرب موقع مستشفى الدوادمي العام، حيث تم خلال هذه الأيام استقبال المراجعين في المبنى الجديد. ويشكل المبنى الجديد واجهة معمارية متميزة، تعكس مدى تطور المحافظة.

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