مركبات الأجرة بـ»طرق دبي« تنقل 107 ملايين راكب في 6 أشهر

نقلت مركبات الأجرة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات أكثر من (107) ملايين راكب عبر أكثر من (52) مليون رحلة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح الدكتور يوسف محمد آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، أنه يتم رصد معدلات النمو في مؤشرات أداء قطاع مركبات الأجرة من خلال النظام الآلي لإدارة حركة مركبات الأجرة في الإمارة (نظام المجدمي D8)، ومن ثم يتم قياس النتائج وتحليل الأداء بهدف تطوير وتحسين احتياجات قطاع النقل بمركبات الأجرة، والوقوف على مدى ملاءمة الخدمات المطروحة في قطاع خدمات النقل للتوسع الشامل والمشاريع والفعاليات المستقبلية على مستوى الإمارة.

نمو مطَّرد

وأشار آل علي إلى أن معدل النمو الذي شهدته خدمة حجز مركبات الأجرة عن طريق مركز الحجز والتوزيع على صعيد الحجوزات المنفذة وأعداد الركاب قد بلغ 22% بالمقارنة مع نتائج النصف الأول من عام 2014، حيث بلغ عدد الحجوزات المنفذة أكثر من (3) ملايين حجز، فيما بلغ عدد الركاب أكثر من 5,5 ملايين راكب.

أتمتة

وفي السياق ذاته، قال آل علي إن 45,08% من إجمالي الحجوزات المنفذة قد تمت من خلال الوسائل المؤتمتة للحصول على خدمة مركبات الأجرة في النصف الأول من العام الجاري، وذلك بالمقارنة بـ 42,76% في النصف الأول من عام 2014، حيث بلغ عدد الحجوزات المنفذة بواسطة خدمة الرد الآلي التفاعلي (IVR) أكثر من مليون حجز، فيما قارب عدد الحجوزات المنفذة بواسطة تطبيق التاكسي الذكي 175 ألف حجز.

تطور

وأضاف: «كما شهد أداء أسطول (هلا تاكسي) المخصّص فقط لمتعاملي مركز الحجز والتوزيع، تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفع أداء الأسطول من تنفيذ (22%) من إجمالي حجوزات مركز الحجز والتوزيع في النصف الأول من عام 2014 إلى (56%) في النصف الأول من عام 2015. وبالنسبة لعدد المكالمات المستلمة، فقد تلقى مركز الحجز والتوزيع (4,5) ملايين مكالمة تقريباً بزيادة بلغت (10%) عن النصف الأول من العام الماضي».

إسعاد المتعاملين

وختم المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بالتأكيد على مواصلة الجهود لتطوير الأداء الخاص بالدور الخدمي، الذي تلعبه المؤسسة وصولاً لإسعاد جمهور المتعاملين وتلبية احتياجاتهم.