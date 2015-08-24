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»كهرباء دبي« تُنشئ فرقاً رياضية نسائية

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»كهرباء دبي« تُنشئ فرقاً رياضية نسائية »كهرباء دبي« تُنشئ فرقاً رياضية نسائية

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن إنشاء فرق رياضية نسائية بغية تشجيع المرأة على المشاركة في جميع الأنشطة الرياضية من خلال التربية الرياضية والتدريب والفعاليات التنافسية، إلى جانب إنشاء وتشكيل فرق نسائية باستطاعتها تحقيق نتائج عظيمة تسهم في ازدهار الرياضة النسائية مستقبلاً.

وبهذه المناسبة، قالت خولة المهيري، رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي: «انطلاقاً من استراتيجياتها ورؤيتها المؤسسية الرامية إلى ضمان تفعيل مشاركة المرأة الإماراتية في تطوير المجتمع وبناء الوطن والإنسان، تبنَّت »اللجنة النسائية« منذ تأسيسها نهجاً مؤسسياً متكاملاً عملت من خلاله على تطوير دور المرأة العاملة في جميع المجالات سواءً على الصعيد الذاتي، النفسي، المهني، التعليمي، الصحي أو الأسري.

وتهتم الهيئة بالموظفات وتشجعهن على ممارسة الرياضة نظراً للفوائد المترتبة على ممارسة الرياضة والنشاط البدني باعتبارها جزءاً مهماً من أسلوب الحياة الصحية، كما أن متطلبات العمل تستدعي القيام بأنشطة رياضية منتظمة للوصول لتحسين الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية، وتنمية المهارات والقدرات، وبالتالي تحقيق الرضا والسعادة وزيادة الإنتاجية».

وأضافت المهيري: يأتي إطلاق الفرق الرياضية النسائية ضمن استراتيجية الهيئة للمسؤولية المجتمعية لدعم وتمكين المرأة العاملة وتعزيز دورها ومشاركتها الفعالة في كافة الفعاليات والأنشطة الرياضية.

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