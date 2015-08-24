700 موظف في شرطة دبي يسجلون بنظام الحضور والانصراف الذكي

أكد العقيد مهندس دكتور أحمد بن صبيح مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية بالنيابة، أن ما يقارب من 700 موظف سجلوا في نظام الحضور والانصراف الذكي المثبت على الهواتف الذي تنفرد بتطبيقه شرطة دبي في المنطقة، والذي يصب في مصلحة الموظف ويساعد في تسجيل أوقات الدخول والخروج حتى لو كان في منطقة المواقف، مشيراً إلى أن النظام اختياري وأن نظام البصمة العادية ما زال يعمل وللموظف الحرية في الاختيار بين النظامين.

وقال العقيد بن صبيح في تصريحات خاصة لـ «البيان»، إن النظام تمت دراسته على مدار 6 أشهر كما خضع للتجربة 6 أشهر أخرى وتم تفعيله مؤخراً في مبني القيادة العامة لشرطة دبي الرئيسي، ومن المقرر أن يعمم على الموظفين في مراكز الشرطة وكل الإدارات التابعة لشرطة دبي خلال أسبوعين وإنه يعد وسيلة راقية لتسجيل حضور ضباط وأفراد شرطة دبي من دون الحاجة إلى التوقيع بأنفسهم، إذ يرصد ساعة دخولهم مكان عملهم بطريقة ذكية، ويحدد عدد ساعات الحضور، والأماكن التي تحركوا إليها، وفي حالة توجههم إلى مهام خارجية يسأل الموظف عن سبب تواجده خارج مكان دوامه ويجيب الموظف أنه في مهمة مثلاً فترفع إلى مديرة المباشر الذي يعتمدها في اللحظة نفسها.

وأضاف بن صبيح أنه في السابق كان الموظف يستأذن من مديره في حالة تأخره أو خروجه من الدوام بطريقة شفهية وعندما يسأل من قبل إدارة الموارد البشرية بعد التدقيق على النظام ربما لا يتذكر المدير وقتها ما حدث وهو ما قد يوقع الموظف والمدير في حرج، إلا أن هذا النظام قضى على هذا الأمر، منوهاً بأنه يمكن العمل من خلال الساعة الذكية المربوطة بالموبايل.

ومن جانبه قال الرائد راشد محمد الهاشمي رئيس قسم التصميم والتطوير بالإدارة العامة للخدمات الذكية ومدير المشروع، إن النظام يساعد في حساب أوقات العمل الإضافية أو الدوام المسائي الإضافي للموظف وأنه في حالة زاد عن ساعتين في اليوم يتم طلب بدل عمل إضافي ويرسل إلى المدير المباشر وفي حالة الموافقة يرسل إلى إدارة الموارد البشرية ليتم حسابه للموظف وهو ما يزيد الإنتاجية والكفاءة بين الموظفين، لافتاً إلى أن 400 موظف سجلوا في النظام في مرحلة التجربة وأن العدد وصل إلى 700 مؤخراً وفي ازدياد.

جزاءات وظيفية

ونوه الرائد راشد الهاشمي بأنه في حالة تأخر الموظف عن ميعاد الدوام يطلب منه تحديد السبب بعد أن يضاء موعد الدخول بالأحمر، ويبين الموظف السبب ويرفع إلى مديره المسؤول وإذا كان عذراً مقبولاً يعفى الموظف من أي جزاءات وظيفية، لافتاً إلى أن وقت الدوام يحسب تلقائياً منذ لحظة دخوله منطقة العمل وأنه أحياناً يأخذ العثور على موقف ما يزيد على 10 دقائق كانت تحسب تأخير للموظف.

وأشار رئيس قسم التصميم والتطوير بالإدارة العامة للخدمات الذكية إلى أن النظام يرسل تلقائياً رسائل تحفيزية للموظفين الذين يسجلون الحضور قبل موعد الدوام الرسمي أو يسجلون انصرافاً متأخراً عن بقية زملائهم، والتي تعمل على إسعاد الموظف وتحقيق معدلات رضا وظيفي أعلى، مشيراً إلى أن النظام لا ينتهك خصوصية الموظف وأنه يسجل فيه بمجرد الدخول إلى موقع العمل وإذا سجل خروج لا يمكن للنظام تحديد موقعه، مؤكداً أن النظام اختياري وأنه سيتم عمل استطلاع لرأي الموظفين بعد تعميمه على مختلف الإدارات ومراكز الشرطة لبيان جدواه وتحقيق الهدف المنشود منه.