الإمارات عضو في إدارة مركز أتلانتا

حصلت الدولة على عضوية مجلس إدارة مركز أتلانتا - الذي يعتبر واحدا من أربعة مراكز عالمية تابعة للاتحاد الدولي للمشغلين النوويين - إثر التصويت بالإجماع على تعيين المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية بصفته ممثلاً للدولة.

وجاء اختيار الحمادي - خلال اجتماع عقد في أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأميركية - في هذا الإطار ليسلط الضوء على التعاون المستمر بين دولة الإمارات والمجتمع النووي العالمي ومستوى معايير السلامة والأمان وإدارة الأداء التي تطبقها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في جوانب البرنامج كافة.

معايير

وتتمثل مهمة الاتحاد في مساعدة الدولة والشركات المعنية في عمليات الطاقة النووية التجارية للوصول إلى أعلى معايير السلامة النووية الممكنة عن طريق تبادل المعلومات وتطبيق أفضل الممارسات وتعتبر مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عضوا فاعلا في الاتحاد منذ عام 2010 وتشارك دوريا في ورش العمل والفعاليات والبرامج التدريبية التي ينظمها.

تطوير البرنامج النووي

وأعرب الحمادي عن سعادته بالانضمام إلى مجلس إدارة مركز أتلانتا في الاتحاد الدولي للمشغلين النوويين.. مشيرا إلى حرص دولة الإمارات على تطوير البرنامج النووي السلمي بالاعتماد على أفضل الممارسات والخبرات في قطاع الطاقة النووية العالمي وقد ارتبط برنامج المؤسسة منذ إطلاقه بشبكة واسعة من المنظمات الدولية التي تضم أفضل الخبراء من الاتحاد الدولي للمشغلين النوويين.

وأضاف أن هذا التعيين ما هو إلا دلالة إضافية على ثقة المجتمع الدولي بالبرنامج النووي السلمي الإماراتي.. متطلعا للعمل مع زملائه في المجلس للاستمرار في الترويج لأعلى معايير السلامة والموثوقية في جميع محطات الطاقة النووية حول العالم.

19 عضواً

وسينضم الحمادي في منصبه الجديد إلى مجلس يضم / 19 / عضوا آخر من الولايات المتحدة الأميركية وجنوب أفريقيا والصين والبرازيل وكندا ورومانيا والمكسيك، ويشرف الأعضاء على نشاطات المركز ويروجون للتفاعل بين أعضاء الاتحاد على أعلى المستويات.

ويرفع مجلس إدارة مركز أتلانتا تقاريره إلى توم ميتشل رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة «أونتاريو» لتوليد الطاقة.

ويضم مجلس الإدارة أعضاء مرموقين من بينهم ممثلو مؤسسات عالمية للطاقة النووية مثل معهد عمليات الطاقة النووية ومجموعة هوانغ الصينية و«بروس للطاقة» و«مؤسسة إكزيلون» وغيرها.

ترحيب

من جانبه قال دايف غارشو مدير إدارة مركز أتلانتا «يسعدنا الترحيب بالحمادي في مجلس إدارة مركز أتلانتا في الاتحاد الدولي للمشغلين النوويين وممثلاً لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وسيسهم الحمادي بدوره الجديد في دعم أعضاء مجلس الإدارة لضمان التنسيق التنظيمي للمركز والترويج لروح التعاون الدولي القوي ونحن نتطلع إلى مشاركته الفاعلة في المجلس».

محطة براكة

يذكر أن عمليات الإنشاء في محطة براكة للطاقة النووية تسير على نحو آمن وحسب الجدول الزمني المحدد وستضم المحطة بعد إتمام الإنشاءات أربعة مفاعلات وستوفر نحو /5.600/ ميغاواط من الطاقة الكهربائية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتجاوزت نسبة إنجاز المحطة الأولى / 73 / في المائة في حين وصلت نسبة إنجاز المحطة الثانية إلى / 50 / في المائة.. بينما وصلت النسبة الكلية لإنجاز المشروع إلى أكثر من / 47 / في المائة.

ومن المقرر تشغيل المحطة الأولى في عام 2017 والمحطة الثانية في عام 2018 وتليها المحطة الثالثة في عام 2019 وتختتم بتشغيل المحطة الرابعة في عام 2020، وذلك حسب الموافقات الرقابية والتنظيمية.