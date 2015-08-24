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تجديد حبس 3 متهمين بقتل صاحب ورشة طوب بالهرم 15 يوماً

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تجديد حبس 3 متهمين بقتل صاحب ورشة طوب بالهرم 15 يوماً تجديد حبس 3 متهمين بقتل صاحب ورشة طوب بالهرم 15 يوماً
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح الهرم تجديد حبس 3 متهمين فى قضية مقتل عرفات فرج صاحب محلات طوب بشارع الهرم، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى عيد الفطر الماضى عندما قام أفراد العائلة باستخدام لودر من أجل إزالة أكشاك مقامة بالشارع أمام عقارات تخصهم، الأمر الذى أحدث مشاكل بينهم وبين أصحاب الأكشاك إلا أنه تم حل المشكلة.

تجددت المشاكل مرة أخرى بعدما عاد أصحاب الأكشاك لبنائها مرة أخرى فى نفس المكان، الأمر الذى أدخلهم فى شجار مع أفراد العائلة وأثناء المشاجرة استخدم أحدهم سلاحا ناريا، وأطلق منه النار فأصاب أحد أصحاب الأكشاك ويدعى عرفات فرج 60 سنة فأرداه قتيلا.

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مصر 365