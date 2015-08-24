اليوم.. استكمال محاكمة 5 متهمين فى قضية "ألتراس ربعاوى"

تستكمل، اليوم، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، جلسة محاكمة 5 من عناصر الخلية الإرهابية المعروفة باسم "ألتراس ربعاوى" والمتهمين بتنفيذ عمليات عنف، ومن المقرر أن تستمع المحكمة فى جلسة اليوم إلى مرافعة الدفاع.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهمًا بتشكيل خلية إرهابية تحت مسمى "ألتراس ربعاوى"، للاعتداء على المنشآت العامة والحكومية والخاصة، ووجهت لهم تهمة إحراق مبنى هيئة النيابة الإدارية بالحى السابع بمدينة السادس من أكتوبر وبرج اتصالات هاتفية تابع لشركة محمول شهيرة.