تجديد حبس شبكة دعارة دولية تضم أوكرانيتين ورجلى أعمال 15 يوما فى مدينة نصر

جدد قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر حبس شبكة دعارة دولية تضم أوكرانيتين ورجلى أعمال مصريين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بترويج الأعمال المنافية للآداب عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

وكانت نيابة مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد شورب، قد أمرت، بحبس شبكة دعارة دولية تضم أوكرانيتين ورجلى أعمال مصريين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بترويج الأعمال المنافية للآداب عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

واعترفت المتهمتان أمام النيابة بقيامهما بتحصيل المبالغ المالية من راغبى المتعة عن طريق رجلى الأعمال وتحويلها إلى أوكرانيا.

وكان قد تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الآداب من ضبط فتاتين أوكرانيتين ومصريين و2 من رجال الأعمال، لقيامهم بتسهيل الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية والترويج لراغبات المتعة من الفتيات عبر شبكة الإنترنت، وتم ضبط المتهمين داخل شقق سكنية وبحوزتهم مبالغ مالية وكميات من الحشيش.