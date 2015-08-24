أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس شبكة دعارة دولية تضم أوكرانيتين ورجلى أعمال 15 يوما فى مدينة نصر

Google+ Print
تجديد حبس شبكة دعارة دولية تضم أوكرانيتين ورجلى أعمال 15 يوما فى مدينة نصر تجديد حبس شبكة دعارة دولية تضم أوكرانيتين ورجلى أعمال 15 يوما فى مدينة نصر
جدد قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر حبس دعارة دولية تضم أوكرانيتين ورجلى أعمال مصريين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بترويج الأعمال المنافية للآداب عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

وكانت نيابة مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد شورب، قد أمرت، بحبس شبكة دعارة دولية تضم أوكرانيتين ورجلى أعمال مصريين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بترويج الأعمال المنافية للآداب عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

واعترفت المتهمتان أمام النيابة بقيامهما بتحصيل المبالغ المالية من راغبى المتعة عن طريق رجلى الأعمال وتحويلها إلى أوكرانيا.

وكان قد تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الآداب من ضبط فتاتين أوكرانيتين ومصريين و2 من رجال الأعمال، لقيامهم بتسهيل الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية والترويج لراغبات المتعة من الفتيات عبر شبكة الإنترنت، وتم ضبط المتهمين داخل شقق سكنية وبحوزتهم مبالغ مالية وكميات من الحشيش.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل