النيابة تأمر بتحديد هوية شخص عثر على جثته أسفل كوبرى بولاق

أمرت نيابة بولاق الدكرور برئاسة محمد يونس بسرعة تحديد هوية شخص مجهول عثر على جثته ملقاة على شريط القطار أسفل كوبرى بولاق الدكرور، وطلبت النيابة التقرير المبدئى عقب تشريح الجثة.

كان الأهالى بمنطقة بولاق الدكرور قد عثروا على جثة لشاب ملقاة على شريط القطار أسفل كوبرى بولاق وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بالجيزة، وأمر اللواء طارق شلبى نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بانتقال قوة من قسم بولاق الدكرور لمكان الحادث.

بينت التحريات بعد فحص الجثة وجود علامات تشير إلى أن القطار صدمها وأدى للوفاة، كما أظهرت العلامات على الجسد أن الجثة لمسجل خطر، وتعكف الأجهزة الأمنية الآن على تحديد هوية المتوفى وإبلاغ أسرته لاستلام الجثة.