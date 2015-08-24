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ضبط مجموعة من الحقائب المتفجرة وبعض الأسلحة الخفيفة بدرنة الليبية

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ضبط مجموعة من الحقائب المتفجرة وبعض الأسلحة الخفيفة بدرنة الليبية ضبط مجموعة من الحقائب المتفجرة وبعض الأسلحة الخفيفة بدرنة الليبية
قال المتحدث الرسمى باسم "مجلس شورى مجاهدى درنة " الليبى حافظ الضبع، "إنه تم ضبط مجموعة من الحقائب فى منازل بمنطقة الساحل الشرقى فى مدينة درنة تحوى قنطارا ونصف القنطار من مادةTNTالمتفجرة وبعض الأسلحة الخفيفة".

وأضاف الضبع، فى تصريح له مساء أمس، أن قوات المجلس استهدفت سيارة تابعة لـ "تنظيم " داعش وهى تتسلل إلى منطقة ال 400 بالمدينة بينما تمكنت مجموعة أخرى من مقاتلى المجلس من تفكيك عبوة فى سيارة مفخخة بمنطقة الساحل الشرقى.

وقال الضبع "إن اشتباكات متقطعة تدور بين مجلس شورى ثوار درنة" و تنظيم داعش بمنطقة الفتايح، مشيراً إلى الصعوبة التى تواجهها قوات المجلس فى التقدم بسبب تفخيخ التنظيم لجزء كبير من المنطقة.
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