مقتل "مفتى ولاية الجزيرة" فى داعش بقصف جوى شمال الموصل بالعراق

أعلنت خلية الإعلام الحربى العراقى عن مقتل مفتى "ولاية الجزيرة" بتنظيم داعش الإرهابى وأعداد كبيرة من عناصر التنظيم بضربة جوية فى تلعفر شمال الموصل.

وقالت الخلية فى بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز " أمس الأحد، إنه تم توجيه ضربة جوية نوعية أسفرت عن مقتل مفتى الجزيرة، موضحة أن عناصر التنظيم كانوا فى اجتماع بأحد الأوكار، وأنه تم تدمير الوكر بالكامل.

وكان مصدر فى محافظة نينوى أفاد فى وقت سابق أمس، بأن قوة أمنية مشتركة حررت قريتين وقتلت عددا كبيرا من عناصر"داعش" شرقى المحافظة، مشيرا إلى أن التنظيم قام بحرق أحد الآبار النفطية فى المنطقة.

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