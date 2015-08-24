أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حركة دافع:لقاء مرتقب بين شيوخ السلفية لتطبيق مبادرة المصالحة بين العلماء

Google+ Print
حركة دافع:لقاء مرتقب بين شيوخ السلفية لتطبيق مبادرة المصالحة بين العلماء حركة دافع:لقاء مرتقب بين شيوخ السلفية لتطبيق مبادرة المصالحة بين العلماء
قال محمد رجب، مؤسس حركة دافع "للدفاع عن العلماء" المقربة من شيوخ السلفية، إن هناك لقاءً مرتقبًا خلال أيام بين عدد من العلماء، لتطبيق مبادرة المصالحة بين العلماء.

وأضاف رجب، لـ"اليوم السابع"، أن هذا اللقاء سينبثق منه حلول شرعية لهذا الواقع الجارى، لافتًا إلى أن الحركة ستعلن عن كتاب يتضمن كواليس مواقف التيار الإسلامى خلال فترة 30 يونيو وحتى الآن.


>بالفيديو..نجل محمد حسان يهدى والده أنشودة بعنوان "فَعَلْتَ لِدِيْنَكَ"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي

بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟»

بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟»

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح»

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح»

بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك