حركة دافع:لقاء مرتقب بين شيوخ السلفية لتطبيق مبادرة المصالحة بين العلماء

قال محمد رجب، مؤسس حركة دافع "للدفاع عن العلماء" المقربة من شيوخ السلفية، إن هناك لقاءً مرتقبًا خلال أيام بين عدد من العلماء، لتطبيق مبادرة المصالحة بين العلماء.

وأضاف رجب، لـ"اليوم السابع"، أن هذا اللقاء سينبثق منه حلول شرعية لهذا الواقع الجارى، لافتًا إلى أن الحركة ستعلن عن كتاب يتضمن كواليس مواقف التيار الإسلامى خلال فترة 30 يونيو وحتى الآن.

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