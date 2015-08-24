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اليوم.. سماع شهادة رئيس المخابرات العامة الأسبق بقضية "التخابر مع قطر"

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اليوم.. سماع شهادة رئيس المخابرات العامة الأسبق بقضية "التخابر مع قطر" اليوم.. سماع شهادة رئيس المخابرات العامة الأسبق بقضية "التخابر مع قطر"
تستكمل اليوم الاثنين محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، الجلسة رقم ٤٧ من محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر".

وأجلت المحكمة الجلسة السابقة لعدم حضور الشاهد اللواء رأفت شحاتة رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق.

وكانت النيابة أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.


>- اسمع الخبر.. تعرف على كواليس محاكمة مرسى فى "التخابر".. وأسباب التأجيل

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