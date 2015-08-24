لحواء.. تعرفى على المخاطر الصحية لتعاطى منشطات المبايض دون إشراف طبى

منشطات المبايض أحد أهم الأدوية والعقاقير المستخدمة فى تنشيط عمل المبايض التى تعانى من ضعف أو انعدام الإباضة، أو النساء اللاتى تعانين من تكيسات المبايض أيضًا، كل تبعًا لحالتها، وهو ما يجعلها من أهم العقاقير التى تعد عاملاً مساعدًا فى تنشيط المبايض رغبة فى الحمل.

الدكتور سعد خالد أخصائى التناسلية أوضح أن منشطات التبويض فعالة فى حالات كثيرة، ولكن استخدامها بشكل عشوائى ودون إشراف طبى فعل خطير وضار ويحمل الكثير من المخاطر الصحية، فعمل المنشطات يختلف من امرأة لأخرى، ومن حالة مرضية لأخرى.

>والعديد من المخاطر تنتظر السيدة التى تستخدم المنشطات بشكل عشوائى ودون إشراف طبى، لعل أهمها فرط نشاط المبايض ما يجعلها عرضة للتضخم واستنفاد الكثير من مخزون البويضات الطبيعى للمرأة، إضافة إلى إمكانية الإصابة بالتكيسات فى بعض الحالات، كذلك قد تعانى السيدة من انعدام التبويض تمامًا، لذا لابد أن تتم تحت إشراف طبى ومراقبة جيدة.