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مصدر بـ"المترو":تشغيل القطار المكيف الثالث بالخط الأول قبل نهاية الأسبوع

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مصدر بـ"المترو":تشغيل القطار المكيف الثالث بالخط الأول قبل نهاية الأسبوع مصدر بـ"المترو":تشغيل القطار المكيف الثالث بالخط الأول قبل نهاية الأسبوع
أكد مصادر مسئولة بشركة المترو أنه سيتم تشغيل القطار المكيف الثالث الجديد بالخط الأول لمترو الأنفاق (المرج ـ حلوان) قبل نهاية الأسبوع الجارى، بعد الانتهاء من كل الاختبارات وتجارب تشغيله للاطئمنان على إجراءات السلامة.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن هذا القطار تم تصنيعه داخل مصنع سيماف ضمن التعاقد المبرم مع شركة هونداى روتم الكورية لتصنيع وتوريد 20 قطارا مكيفا جديدا لصالح الخط الأول بالاشتراك مع مصانع الهيئة العربية للتصنيع، وذلك بتكلفة 2.2 مليار جنيه.


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