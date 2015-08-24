أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الصيادلة": زيادة اشتراك حديثى التخرج من الكليات الخاصة لـ3 آلاف جنيه

Google+ Print
"الصيادلة": زيادة اشتراك حديثى التخرج من الكليات الخاصة لـ3 آلاف جنيه "الصيادلة": زيادة اشتراك حديثى التخرج من الكليات الخاصة لـ3 آلاف جنيه
أكد الدكتور عصام عبد الحميد، الأمين العام لنقابة الصيادلة، أن مجلس النقابة العامة قد قرر رفع الاشتراكات ورسوم القيد لأول مرة لحديثى التخرج إلى 550 للطلاب المصريين من خريجى الجامعات الحكومية، و3 آلاف للكليات الخاصة، و5 آلاف للجامعات الأجنبية.

وأضاف "عبد الحميد"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الزيادات سيتم استخدمها فى الصرف على الأنشطة الخاصة بالنقابة لتطويرها، مثل: التعليم الصيدلى المستمر، والصيادلة الحكوميين، وغيرهما من الأنشطة، حسب قرارات مجلس النقابة.

ونص القرار الصادر فى 13 أغسطس الجارى، على أنه يتم تحصيل رسوم القيد لأول مرة، اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل، على أن يتم تحصيل مبلغ 550 جنيهًا من خريجى الجامعات الحكومية، و3005 من خريجى الجامعات الخاصة، و3005 لخريجى الجامعات الأجنبية، و5005 جنيه من الصيادلة الأجانب من خريجى الجامعات الحكومية والخاصة.

وأكد القرار، ضرورة أن تعلن النقابات الفرعية بالمحافظات عن القرار الخاص بالرسوم الجديدة، والإعلان عنها فى الصفحات الرسمية لكل منها.

- نقابة الصيادلة تطالب أعضاءها بإبلاغها بالعيادات التى تبيع أدوية لمحاسبتها

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

تامر أمين: أرقام قياسية لأسعار اللحوم والدواجن والأسماك في رمضان

تامر أمين: أرقام قياسية لأسعار اللحوم والدواجن والأسماك في رمضان

التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة

التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة

أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم»

أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم»