"الصيادلة": زيادة اشتراك حديثى التخرج من الكليات الخاصة لـ3 آلاف جنيه

أكد الدكتور عصام عبد الحميد، الأمين العام لنقابة الصيادلة، أن مجلس النقابة العامة قد قرر رفع أسعار الاشتراكات ورسوم القيد لأول مرة لحديثى التخرج إلى 550 للطلاب المصريين من خريجى الجامعات الحكومية، و3 آلاف للكليات الخاصة، و5 آلاف للجامعات الأجنبية.

وأضاف "عبد الحميد"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الزيادات سيتم استخدمها فى الصرف على الأنشطة الخاصة بالنقابة لتطويرها، مثل: التعليم الصيدلى المستمر، والصيادلة الحكوميين، وغيرهما من الأنشطة، حسب قرارات مجلس النقابة.

ونص القرار الصادر فى 13 أغسطس الجارى، على أنه يتم تحصيل رسوم القيد لأول مرة، اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل، على أن يتم تحصيل مبلغ 550 جنيهًا من خريجى الجامعات الحكومية، و3005 من خريجى الجامعات الخاصة، و3005 لخريجى الجامعات الأجنبية، و5005 جنيه من الصيادلة الأجانب من خريجى الجامعات الحكومية والخاصة.

وأكد القرار، ضرورة أن تعلن النقابات الفرعية بالمحافظات عن القرار الخاص بالرسوم الجديدة، والإعلان عنها فى الصفحات الرسمية لكل منها.

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