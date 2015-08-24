"الهلباوى": الإخوان تعانى من أزمة شتات قياداتها وبيانها الأخير "داعشى"

قال الدكتور كمال الهلباوى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن جماعة الإخوان تعانى من أزمة كبيرة خاصة بعد صدور "بيان دعشنة الإخوان"، حيث إن فريق بالجماعة يتبنى العنف ويسير خلف أحمد عبد الرحمن، مسئول المكتب الإدارى للجماعة بالخارج، والذى أكد أن الجماعة تركت منهج الإصلاح.

وأضاف الهلباوى لـ"اليوم السابع" أن جماعة الإخوان وقياداتها يعانون من "أزمة شتات"، والهيئة الشرعية للجماعة التى أطلقت بيان العنف وحرضت فيه بشكل رسمى على العنف هى جزء من الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، موضحا أن هذه الهيئة تؤمن بالخرافات والأحلام مثل الخرافات التى أطلقت فى رابعة.

كانت الهيئة الشرعية التابعة للإخوان قد أصدرت بيانا دعت فيه بشكل علنى للعنف.

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