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هيخلصك من التهابات وبثور البشرة.. الزبادى فى الصيف مش بس للأكل

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هيخلصك من التهابات وبثور البشرة.. الزبادى فى الصيف مش بس للأكل هيخلصك من التهابات وبثور البشرة.. الزبادى فى الصيف مش بس للأكل
الزبادي أحد أهم منتجات الألبان التى لها أهمية خاصة فى فصل الصيف، فهو وجبة بحد ذاتها تمد الجسم بالكالسيوم المفيد، وتقوى العظام، كما أن فوائده للبشرة كثيرة، سواء بوضعه واستخدامه الظاهرى على سطحها، أو بتناوله مباشرة.

الزبادى فى الصيف مفيد عند تناوله ووضعه على البشرة


>وتوضح الدكتورة هبة صلاح، أخصائية التغذية العلاجية، أن الزبادى أحد أهم المنتجات التى تساعد الجسم على الاستفادة من فوائد وعناصر وفيتامينات كثيرة، فهو لا يحتوى على الكثير من السعرات الحرارية، كما أن له فائدة خاصة ومضاعفة خلال الصيف، تجعله سببًا في الشعور بالترطيب والتخفيف من الشعور بالحرارة المرتفعة.

الزبادى كماسك فى الصيف يرطب البشرة ويوحد لونها


>ولا تقف فوائد الزبادى عند هذا الحد، بل تؤكد هبة أنه يساعد على تنقية البشرة وتجانس لونها، سواء بتناوله المباشر، أو باستخدامه كماسك بارد مهدئ للبشرة لمرة واحدة على الأقل أسبوعيًا، فهو يساعد على ترطيب البشرة والتخلص من التهابها خلال الموجات الحارة، ويقلل ظهور البثور، وتحصل من خلاله الفتاة على بشرة ناعمة وملمسها جميل وصاف، وخالية من البقع غير المحببة.

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