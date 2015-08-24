أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تعرف على شروط أخذ وفحص عينة الخصية

Google+ Print
تعرف على شروط أخذ وفحص عينة الخصية تعرف على شروط أخذ وفحص عينة الخصية
اكتشاف سبب انعدام الحيوانات المنوية لدى بعض الرجال يحتاج للكثير من الفحوصات والمراحل حتى يقرر الطبيب أخذ عينة من الخصية لتحليلها وفحصها، لمعرفة ما إذا كانت الخصية تحتوى على حيوانات منوية أم لا.

وأكد الدكتور حامد عبد الله، أستاذ أمراض الجلدية والتناسلية، أن هناك شروطًا معينة لإجراء فحص عينة من الخصية، مؤكدًا أن الكثير من الإجراءات غير الصحيحة يقوم بها بعض الأطباء، كأخذ عينة بالإبرة، أو بدون فتح جراحى.

شروط لأخذ وفحص عينة الخصية لمن يعانون من انعدام فى الحيوانات المنوية
>وينصح حامد بضرورة توافر بعض الشروط لأخذ عينة الخصية:
>- عينة الخصية عبارة عن فتح جراحى بسيط يلتئم فى اليوم التالى.
>- أخذ العينة يجب أن يتم فى مشفى مجهز بمعمل إخصاب مساعد حتى يتمكن من فحصها بشكل سريع.
>- حتى لا تفسد العينة لابد من أن يفحصها الطبيب المتخصص الذى أجرى الجراحة، ويسرع بفحصها فى المعمل.
>- لابد من طبيب متخصص وجيد السمعة وجيد فى الجراحة حتى يتمكن من أخذ العينة السليمة دون أية مضاعفات لأن الخصية شديدة الحساسية.
>- يحدد الطبيب وحده مدى إمكانية أخذ العينة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365