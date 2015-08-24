تعرف على شروط أخذ وفحص عينة الخصية

اكتشاف سبب انعدام الحيوانات المنوية لدى بعض الرجال يحتاج للكثير من الفحوصات والمراحل حتى يقرر الطبيب أخذ عينة من الخصية لتحليلها وفحصها، لمعرفة ما إذا كانت الخصية تحتوى على حيوانات منوية أم لا.

وأكد الدكتور حامد عبد الله، أستاذ أمراض الجلدية والتناسلية، أن هناك شروطًا معينة لإجراء فحص عينة من الخصية، مؤكدًا أن الكثير من الإجراءات غير الصحيحة يقوم بها بعض الأطباء، كأخذ عينة بالإبرة، أو بدون فتح جراحى.

شروط لأخذ وفحص عينة الخصية لمن يعانون من انعدام فى الحيوانات المنوية

>وينصح حامد بضرورة توافر بعض الشروط لأخذ عينة الخصية:

>- عينة الخصية عبارة عن فتح جراحى بسيط يلتئم فى اليوم التالى.

>- أخذ العينة يجب أن يتم فى مشفى مجهز بمعمل إخصاب مساعد حتى يتمكن من فحصها بشكل سريع.

>- حتى لا تفسد العينة لابد من أن يفحصها الطبيب المتخصص الذى أجرى الجراحة، ويسرع بفحصها فى المعمل.

>- لابد من طبيب متخصص وجيد السمعة وجيد فى الجراحة حتى يتمكن من أخذ العينة السليمة دون أية مضاعفات لأن الخصية شديدة الحساسية.

>- يحدد الطبيب وحده مدى إمكانية أخذ العينة.