مميش: 41 سفينة تحمل 3 ملايين طن بضائع عبرت القناة الجديدة خلال يومين

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية أن يومى السبت والأحد من الأسبوع الثالث على افتتاح قناة السويس الجديدة شهدا عبور 3 ملايين و9 آلاف طن بضائع قادمة من الجنوب ومتجهة إلى الشمال، من خلال 41 سفينة؛ 16 سفينة يوم السبت بحمولة قدرها مليون و226 ألف طن، و25 سفينة يوم الأحد بحمولة قدرها مليون و883 ألف طن، كما شهدت القناة الجديدة عبور سفينتين عملاقتين حمولة كل منها 200 ألف طن خلال اليومين الماضيين.

وكشفت تقارير ملاحية رسمية صادرة عن هيئة قناة السويس أن يوم السبت شهد عبور 16 سفينة قناة السويس الجديدة بحمولة قدرها مليون و226 ألف طن، وكانت أكبر سفينة عبرت من الجنوب إلى الشمال بالقناة الجديدة هى سفينة الحاويات الدينماركية MAERSK MC-KINNEY MOLLER بحمولة قدرها 200 ألف طن و532 طنا قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى إنجلترا.

أما القناة القديمة فقد شهدت عبور 31 سفينة بحمولة قدرها مليون و579 ألف طن وكانت أكبر سفينة قادمة من الشمال هى سفينة الحاويات البنميةMSC OSCAR بحمولة قدرها 196 ألف طن قادمة من إسبانيا ومتجهة إلى ماليزيا.

كما عبرت الأحد 47 سفينة، قناة السويس، بحمولة قدرها 2 مليون و996 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين منها 22 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولة قدرها مليون و113 ألف طن، و25 سفينة ضمن قافلة الجنوب فى قناة السويس الجديدة بحمولة قدرها مليون و883 ألف طن.

وكانت أكبر حمولة عبرت القناة القديمة من نصيب سفينة الحاويات البنميةMSC ALESANDRA بحمولة قدرها 158 ألف طن قادمة من فرنسا ومتجهة إلى عمان وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركيةMARGRETHE MAERSK بحمولة قدرها 200 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى ألمانيا.

- مميش: عبور سفينة حاويات دنماركية بحمولة 200 ألف طن القناة الجديدة اليوم