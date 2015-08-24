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إحباط تسلل 90 شخصًا بينهم 5 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم

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إحباط تسلل 90 شخصًا بينهم 5 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم إحباط تسلل 90 شخصًا بينهم 5 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم
تمكنت قوات الأمن على الحدود بالسلوم، من إحباط تسلل 90 مصريين بينهم 5 سودانيين إلى ليبيا، حيث تم ضبطهم أثناء تواجدهم فى منطقة عسكرية، يحظر تواجد المدنيين فيها بدون تصريح، ومحاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية.

تلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، مساء الأحد، إخطاراً من قسم شرطة السلوم، بتسلم 90 متهمًا وهم 9 من قنا و6 من أسيوط و8 من الفيوم و11 من بنى سويف و26 من المنيا و11 من البحيرة و2 الجيزة و5 من سوهاج و7 من الدقهلية و5 من السودان، وذلك للتحفظ عليهم لحين عرضهم على النيابة المختصة.


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مصر 365