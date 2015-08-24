"المرور" تلاحق المركبات المتروكة فى الشوارع تخوفاً من تفخيخها

تواصل الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية حملاتها المرورية لملاحقة السيارات والدراجات البخارية المتروكة فى الشوارع فى أماكن غير مخصصة للوقوف، تخوفاً من تفخيخ المركبات واستهداف المنشآت الحيوية بها.

كما نشرت الإدارة العامة للمرور ضباطها وأفرادها على الطرق والمحاور الرئيسية لملاحقة المخالفين وخلق سيولة مرورية فى الشوارع.

- الأمن يتتبع الدراجة البخارية المستخدمة فى هروب إرهابيى تفجير شبرا الخيمة..التحقيقات:الموتوسيكل حصل عليه الجناة من إرهابى القليوبية..وتوسيع دائرة الاشتباه بقوائم تضم 150 اسما ينتمون لخلايا إرهابية

- الأمن يتتبع الدراجة البخارية المستخدمة فى هروب إرهابيى تفجير شبرا الخيمة..التحقيقات:الموتوسيكل حصل عليه الجناة من إرهابى القليوبية..وتوسيع دائرة الاشتباه بقوائم تضم 150 اسما ينتمون لخلايا إرهابية