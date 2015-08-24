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"المرور" تلاحق المركبات المتروكة فى الشوارع تخوفاً من تفخيخها

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"المرور" تلاحق المركبات المتروكة فى الشوارع تخوفاً من تفخيخها "المرور" تلاحق المركبات المتروكة فى الشوارع تخوفاً من تفخيخها
تواصل الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية حملاتها المرورية لملاحقة السيارات والدراجات البخارية المتروكة فى الشوارع فى أماكن غير مخصصة للوقوف، تخوفاً من تفخيخ المركبات واستهداف المنشآت الحيوية بها.

كما نشرت الإدارة العامة للمرور ضباطها وأفرادها على الطرق والمحاور الرئيسية لملاحقة المخالفين وخلق سيولة مرورية فى الشوارع.

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