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"برهامى": حملة لا للأحزاب الدينية هدفها تشويه "النور" قبل الانتخابات

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"برهامى": حملة لا للأحزاب الدينية هدفها تشويه "النور" قبل الانتخابات "برهامى": حملة لا للأحزاب الدينية هدفها تشويه "النور" قبل الانتخابات
قال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن حملة "لا للأحزاب الدينية" جاءت فى هذا الوقت لتشويه صورة حزب النور وتقليل نسبة الأصوات التى سيأخذها فى الانتخابات البرلمانية، مؤكداً أن هذه الحملة لن تؤثر أصوات الحزب فى الشارع ولن تعيق نشاطه وخدمة المواطنين.

وأضاف برهامى أن رصيد حزب النور فى الشارع المصرى كبير والمواطنون يعلمون جيداً انتمائه الوطنى، مؤكدا أن جميع حملات التشويه لن تنجح فى تشويه الحزب أو تقليل رصيده لدى المواطنين.


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