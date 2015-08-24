رئيس جامعة حلوان: إجراء تحليل المخدرات بشكل مفاجئ على طلاب المدن

قال الدكتور ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان، قال إن نسب أعداد الطلاب المغتربين فى الكليات مختلفة كل عام، إلا أن أكبر نسبة طلاب مغتربين تتركز فى كليات الحقوق والتجارة والتربية الرياضية، مضيفا أنه يتم العمل بالضوابط المعروفة للتقديم فى المدينة الجامعية، مؤكدا أن الطالب يدفع 10% فقط من التكلفة الحقيقية للسكن فى المدينة الجامعية .

وأضاف ياسر صقر، فى تصريحات له، أنه سيتم هذا العام إجراء تحليل المخدرات على طلاب المدن الجامعية ولكن بشكل مفاجئ، "حتى نكتشف الطلاب المتعاطين للمخدرات وعدم إعطائهم فرصة الإبطال لفترة معينة ثم العودة للإدمان مرة أخرى" .

وأشار رئيس جامعة حلوان، على أزمة توزيع الأقاليم بالنسبة لكليتى الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية قائلا لا يجوز أن تنشئ الحكومة جامعات إقليمية لإفادة أبناء الأقاليم، وفى النهاية يتركوها ويذهبوا للقاهرة للدراسة.

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