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صاحبة محل كوافير بالشرقية افتتحه المحافظ: الدعوة جاءت من مدينة كفر صقر

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صاحبة محل كوافير بالشرقية افتتحه المحافظ: الدعوة جاءت من مدينة كفر صقر صاحبة محل كوافير بالشرقية افتتحه المحافظ: الدعوة جاءت من مدينة كفر صقر
أعربت السيدة صاحبة الكوافير الذى افتتحه محافظ الشرقية الدكتور رضا عبد السلام وتدعى "نيرفانا"، والذى تعرض بسببه لانتقادات عنيفة، عن استيائها من الهجوم العنيف الذى تعرض له المحافظ، مشيرة إلى أن المحافظ جاء بناء على دعوة من حى مدينة كفر صقر، وليس بدعوة شخصية منها.

وأضافت فى مداخلة هاتفية لبرنامج العاشرة مساء مع الإعلامى وائل الإبراشى، أنها أول فتاة تحصل من المحافظة على قرض من برنامج (مشروعك)، الذى يمثل أحد أهم أهداف الدولة للقضاء على البطالة الذى ترعاه المحافظة.

ومن جانبه، قال محافظ الشرقية إن مثل هذا المشروع يدخل فى نطاق مشاريع الشباب، والتى من أهدافها القضاء على البطالة.

ويذكر أن انتشار خبر افتتاح المحافظ لمحل كوافير كان قد أثار حفيظة الكثيرين على صفحات التواصل الاجتماعى.

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