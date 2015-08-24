فيريرا يوضح.. من المختص تصويب ركلات الجزاء في الزمالك أمام الصفاقسي

بعد تصارع محمود عبد المنعم "كهربا" مع أحمد حمودي على ركلة جزاء أهدرها الأول في النهاية. تحدث جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك عن المختص بتلك المسؤولية في الفريق الأبيض.

الزمالك فاز على الصفاقسي في تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. وشهدت المباراة مطالبة من حمودي بتنفيذ ركلة جزاء في النهاية قرر كهربا أن يسددها وأهدرها.

وعقب فيريرا "محمد إبراهيم هو المسؤول عن تنفيذ ركلة الجزاء. لكنه كان قد ترك الملعب".

وتابع "لكن من يليه في المسؤولية هو كهربا لهذا سدد الكرة. وإهدارها في النهاية لا يؤثر على اللاعب".

وسجل المحمودي هدفين في مباراته الأولى مع الزمالك. وأحرز كهربا هدفا بدوره.

شاهد ركلة الجزاء التي يتحدث عنها فيريرا بالضغط على هذا الرابط..