أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فيريرا يوضح.. من المختص تصويب ركلات الجزاء في الزمالك أمام الصفاقسي

Google+ Print
فيريرا يوضح.. من المختص تصويب ركلات الجزاء في الزمالك أمام الصفاقسي فيريرا يوضح.. من المختص تصويب ركلات الجزاء في الزمالك أمام الصفاقسي

بعد تصارع محمود عبد المنعم "كهربا" مع أحمد حمودي على ركلة جزاء أهدرها الأول في النهاية. تحدث جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك عن المختص بتلك المسؤولية في الفريق الأبيض.

الزمالك فاز على الصفاقسي في تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. وشهدت المباراة مطالبة من حمودي بتنفيذ ركلة جزاء في النهاية قرر كهربا أن يسددها وأهدرها.

وعقب فيريرا "محمد إبراهيم هو المسؤول عن تنفيذ ركلة الجزاء. لكنه كان قد ترك الملعب".

وتابع "لكن من يليه في المسؤولية هو كهربا لهذا سدد الكرة. وإهدارها في النهاية لا يؤثر على اللاعب".

وسجل المحمودي هدفين في مباراته الأولى مع الزمالك. وأحرز كهربا هدفا بدوره.

شاهد ركلة الجزاء التي يتحدث عنها فيريرا بالضغط على هذا الرابط..

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع