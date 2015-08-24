مؤتمر فيريرا: إلى الكاف.. الزمالك يعاني والمنتخب سيتأثر

كرر جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك مطالبته للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بتعديل مواعيد المسابقات الخاصة بالقارة السمراء والتي تتسبب في إجهاد اللاعبين.

وجاءت تصريحات فيريرا بعد فوز الزمالك على مضيفه الصفاقسي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وقال فيريرا في المؤتمر الذي تلى المباراة: "المهم بالنسبة لي كان الانتصار أكثر من النتيجة. الانتصارات مستمرة وهذا الأهم".

وتابع البرتغالي المحنك "الفوز جاء في ظل إرهاق للاعبي الفريق من توالي المباريات. أقول إن الزمالك يعاني من تلاحم المواسم وأطالب الكاف بتعديل مواعيد البطولات لحل تلك المشكلة".

وأردف "المنتخب المصري كذلك سيتأثر بهذه الحالة للاعبي الفريق".

ثم استدرك "لكني سعيد بمستوى الزمالك. سعيد لأننا لعبنا مباراة كبيرة ونحصد الانتصارات داخليا وخارجيا".

وأتم "الزمالك الآن فريق بطولات".