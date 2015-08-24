اليوم.. الحكم على محسن راضى فى اتهامه بـ"أحداث بنها"

تصدر محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، حكمها على 9 أشخاص، بينهم القيادى الإخوانى محسن راضى، فى اتهامهم بالتورط فى أحداث الشغب بمحيط قسم بنها، خلال شهر يوليو 2013.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى الجنايات، بعدة تهم منها الانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون، واشتركوا فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، كما شرعوا فى قتل المجنى عليه زين العابدين محمد أحمد، وحيازة أسلحة بدون ترخيص.