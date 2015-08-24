فرع ثقافة أسوان يختتم صالون "الأجيال" بندوة عن أحمد أبو خنيجر

اختتم فرع ثقافة أسوان، مساء أمس الأحد، صالون الأجيال الثقافى، لتكريم المشوار الإبداعى لأدباء ومثقفى أسوان، تحت شعار "تجربة حياة وحوار مفتوح مع الشباب من أجل تبادل ونقل الخبرات بين الأجيال"، حيث استضاف صالون الأجيال الأديب أحمد أبو خنيجر، وهو قاص وروائى وكاتب للمسرح والدراسات فى الأدب الشعبى، كما أدار الندوة الإعلامى أشرف جابر.

وتناول صالون الأجيال الثقافى نشأة الأديب أحمد أبو خنيجر، ومولده وأهم المعتقدات والعادات السائدة فى ذلك الوقت، وتأثير والده عليه وكيف غرس لديه حب القراءة.

الجدير بالذكر، أن أبو خنيجر حصل على العديد من الجوائز منها: جائزة الدولة التشجيعية فى الأدب عن رواية"نجع السلعوة" 2003، وجائزة أخبار الأدب عن قصة "غواية الشر الجميل"، وجائزة هيئة قصور الثقافة عن قصة "جر الرباب"، وله العديد من المؤلفات والمجموعات القصصية والروايات.