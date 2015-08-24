صحفيو البحيرة يحيون الذكرى الثانية للزميل تامر عبد الرؤوف.. الخميس المقبل

أعلنت رابطة الصحفيين بالبحيرة عن تنظيم وقفة صامتة لإحياء الذكرى الثانية للزميل الصحفى تامر عبد الرؤوف، مدير مكتب جريدة الأهرام بالبحيرة، الذى استشهد إثر إطلاق النار عليه بالخطأ فى كمين أمنى بمدينة دمنهور.

وأضافت الرابطة فى بيان لها أن الوقفة الصامتة ستقام يوم الخميس المقبل أمام مبنى مجمع دمنهور الثقافى فى الساعة الخامسة من مساء.

وأشارت الرابطة إلى أن اختيار المكان جاء بعد أن شهد آخر لحظات الزميل الصحفى قبل إطلاق النار عليه بالخطأ فى كمين أمنى أثناء فترة حظر التجوال بمدينة دمنهور عقب حضوره اجتماع مراسلى الصحف مع اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة السابق.

ودعت الرابطة جميع الزملاء الصحفيين والإعلاميين بنطاق المحافظة وخارجها لحضور الوقفة الصامتة والمشاركة فيها.