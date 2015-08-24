280 ألف شخص من دول العالم يخاطبون "ناسا" لكتابة أسمائهم على المريخ

تلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، أكثر من 280 ألف طلب من أشخاص من مختلف دول العالم يريدون كتابة أسمائهم على كوكب المريخ، بعدما أعلنت الوكالة الأربعاء الماضى، أنه يمكن لأى شخص المشاركة فى رحلتها للمريخ عن طريق إرسال اسمه، لوضعه على الكوكب الأحمر منقوشًا على رقاق السيلكون.

وتستمر الوكالة، فى تلقى طلبات التقدم حتى 8 سبتمبر المقبل على موقعها الرسمى.

جدير بالذكر، أن الرحلة تنطلق إلى الكوكب الأحمر على متن المركبة انسايت فى 2016، وتعد خطوة هامة فى اكتشاف الكوكب الأحمر، واعتبرت ناسا أنه من خلال المشاركة فى هذه الفرصة لإرسال اسمك على متن انسايت إلى الكوكب الأحمر، سيتبين لك أنك كنت جزءًا من تلك الرحلة ومستقبل استكشاف الفضاء.

يذكر أن المركبة الفضائية أوريون حملت أسماء 1.38 مليون شخص على رقائق أيضًا، حيث كانت رحلة أوريون التجربة الأولى للمركبة والرحلة الأولى من نوعها، والتى سوف تحمل رواد فضاء إلى الفضاء بما فيها القمر المريخ، وباقى الكويكبات لاكتشافها.

بالصور لأول مرة فى التاريخ.."ناسا" تفتح الباب أمام البشر والمصريين للمشاركة فى رحلة للمريخ.. الوكالة تتلقى أسماء الراغبين لإرسالهم إلى الكوكب الأحمر فى مهمة تنطلق مارس 2016.. وغلق باب التقدم 8 سبتمبر