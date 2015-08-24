بعد إنهاء إضراب أمناء الشرطة..محافظ الشرقية:الدولة لا تقبل أسلوب لى الذراع

قال الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، معلقًا على أزمة إضراب أمناء وأفراد بمديرية الأمن، إن "الاحتجاجات الفئوية هى التى هدمت الدولة بعد ثورة 25 يناير، والدولة لن تقبل أسلوب لى الذراع"، متعبرًا هذا الاعتصام نذير شؤم ويعيد صفحة طويت، مؤكدًا أن الدولة فى حاجة للبناء لكى تتعافى.

وأضاف محافظ الشرقية، فى تصريحات صحفية، أن المحافظة تعانى من فراغ أمنى، ولا يوجد خدمات أمام الكنائس أو المحاكم، فضلاً عن المرور والمرافق، وأنه تم الاستعانة بضباط وأفراد الشرطة كبديل لهم.

وطالب المحافظ المضربين، بضرورة التفاوض والوصول لحل لتلك الأزمة، مراعاة الظروف العامة للدولة ووعد ببذل جهده لتسهيل كل الطالبات المتاحة كعلاج، لافتًا أنه كمسئول مع الأمناء فى مطالبهم، ولكن لابد من اتباع القنوات المشروعة.

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