ائتلاف "أمناء الشرطة": تقدمنا بـ20 مطلبا وأنهينا الاعتصام بعد وعود ببحثها

قال أحمد مصطفى المتحدث باسم ائتلاف أمناء الشرطة على مستوى الجمهورية، إنهم فضوا الاعتصام بالشرقية بعد جلسة مطولة جمعتهم مع اللواء كمال الدالى رئيس قطاع الأمن العام، واللواء مدحت المنشاوى رئيس قطاع الأمن المركزى، اللذين استمعا لهم على مدار عدة ساعات متواصلة، ولمسوا فيهما كل الاهتمام بمشاكل أمناء الشرطة، حيث أكد مساعدا الوزير لهم، أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، يشدد باستمرار على الاهتمام بأمناء وأفراد الشرطة وحسن رعايتهم.

وأضاف المتحدث باسم ائتلاف أمناء الشرطة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، قدمنا قائمة تحتوى على 20 مطلبًا، وطالبنا بتنفيذ المطالب العاجلة منها على الأقل خلال الفترة المقبلة، وأكدوا لنا أنهم سيرفعون هذه المطالب إلى الوزير لبحثها، وحرصوا فى نهاية اللقاء على مصافحتنا والتقاط الصور التذكارية معنا، ثم قرر أمناء الشرطة بعدها فض الاعتصام والانصراف من المكان، على أن يعودوا من الصباح الباكر إلى عملهم.

وأشار أحمد مصطفى، إلى أن أمناء الشرطة دعوا إلى اجتماع عاجل يجمعهم يوم 5 سبتمبر المقبل، لبحث مشاكلهم وسبل التواصل مع القيادات الأمنية خلال الفترة المقبلة.

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