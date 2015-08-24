القبض على 9 متهمين مطلوبين فى قضايا جنائية متنوعة بالمنيا

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، القبض على 9 متهمين جنائيين مطلوبين فى قضايا جنائية متنوعة.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطارًا يفيد القبض على كل من شريف ص 45 سنة، مدرس من بنى مزار، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 7067 جنح بنى مزار سرقة، وكامل ش 28 سنة من ملوى المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 4142 لسنة 2015 إدارى مركز ملوى، محاولة تعدى جنسيًا وعصام.ا 40 سنة، فلاح من عامل المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 430 لسنة 2015 إدارى قسم ملوى خطف.

كما تم ضبط 6 أشخاص آخرين متهمين فى قضايا متنوعة، من بينها قضايا سرقة بالإكراه وشروع فى قتل.