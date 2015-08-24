مقتل شقيقين على يد عمهما بسبب خصومة ثأرية فى المنيا

قتل عم اثنين من أبناء شقيقه، فى تجدد خصومة ثأرية بينهما على خفر أراضٍ صحراوية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفى مدير مباحث المديرية، بمقتل شقيقين بقرية الناصرية ببنى مزار شمال محافظه المنيا.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مقتل كل من موسى.س.م، 35 سنة، فلاح وشقيقه 27 سنة، متأثرين بإصابتهما بطلقات نارية بالصدر.

وقد تم ضبط المتهمين أولاد عمومة المجنى عليهما، وتبين أن سبب الجريمة خصومة ثأرية سابقة قتل خلالها نجلى عمومتهما على يد المجنى عليهما.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولى وكيلا النائب العام ببنى مزار مدحت هانى وعبد الغفار عمر التحقيق فى القضية، تحت إشراف المستشار إيهاب صلاح مدير النيابة.