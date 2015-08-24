محافظ المنوفية يحيل رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى تلا للنيابة العامة

قرر محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط إحالة الدكتور رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى تلا ومعاونيه الى النيابة العامة ووقفه لمدة شهر وذلك لتركهم " فوطة " أثناء إجراء جراحة ولادة قيصرية لاحدى مواطنات قرية طنوب مركز تلا .

و قال محافظ المنوفية إن هذا الحادث هو صورة من صور الإهمال الجسيم والاستخفاف بأرواح المرضى الامر الذى يستدعى مواجهته بقرارات حاسمة تحول دون تكراره، مؤكدا ضرورة أن تتناول المنظومة الصحية أدوات غير تقليدية تساعد على رفع كفائتها والإصلاح من شأنها بجانب ضرورة أن يتمتع المواطن العادى بالثقافة الصحية التى تتوائم مع هذه المنظومة.