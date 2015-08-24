أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

محافظ المنوفية يحيل رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى تلا للنيابة العامة

Google+ Print
محافظ المنوفية يحيل رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى تلا للنيابة العامة محافظ المنوفية يحيل رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى تلا للنيابة العامة
قرر محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط إحالة الدكتور رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى تلا ومعاونيه الى النيابة العامة ووقفه لمدة شهر وذلك لتركهم " فوطة " أثناء إجراء جراحة ولادة قيصرية لاحدى مواطنات قرية طنوب مركز تلا .

و قال محافظ المنوفية إن هذا الحادث هو صورة من صور الإهمال الجسيم والاستخفاف بأرواح المرضى الامر الذى يستدعى مواجهته بقرارات حاسمة تحول دون تكراره، مؤكدا ضرورة أن تتناول المنظومة الصحية أدوات غير تقليدية تساعد على رفع كفائتها والإصلاح من شأنها بجانب ضرورة أن يتمتع المواطن العادى بالثقافة الصحية التى تتوائم مع هذه المنظومة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365