القبض على 3 عاطلين فى إدفو بحوزتهم 4 كيلو بانجو و56 قرصا مخدرا

شنت مديرية أمن أسوان خلال الساعات القليلة الماضية حملة مكبرة بمدينة ادفو أسفرت عن ضبط ثلاثة عاطلين بحوزتهم 4 كيلو بانجو و56 قرصا مخدرا، وتم تحرير المحاضر اللازمة وجار إخطار نيابة المركز لتولى التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بأسوان قد تلقت إخطار يفيد بضبط (غريب . ك) 38 سنة وبحيازته ( 30 ) قرصا مخدرا لعقار التامول، و(أحمد . أ) 41 سنة وبحيازته (28) لفافة مختلفة الأحجام وبداخلها نبات البانجو المخدر وزنت حوالى ( 2 ) كجم وكذلك ( 26 ) قرصا مخدرا لعقار التامول، وضبط المتهم (حسانين . ع) 22 سنة وبحيازته ( 32 ) لفافة مختلفة الأحجام وبداخلها نبات البانجو المخدر وزنت حوالى ( 2 ) كجم.

وتحرر عن ذلك المحاضر أرقام ( 6562 – 6563 -64 65 ) إدارى ادفو، وجار عرض المتهمين على النيابة للتحقيق.