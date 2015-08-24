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ضبط 400 كيلو دقيق مهرب قبل بيعه فى السوق السوداء بالجيزة

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ضبط 400 كيلو دقيق مهرب قبل بيعه فى السوق السوداء بالجيزة ضبط 400 كيلو دقيق مهرب قبل بيعه فى السوق السوداء بالجيزة
شن ضباط الإدارة العامة للتموين والتجارة الداخلية بالجيزة، بإشراف اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، حملة أمنية مكبرة على المخابز بالقطاع، للقبض على مهربى الدقيق المدعوم، وأصحاب المخالفات بالمخابز.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحبى مخبز، لاتهامهم بسرقة الدقيق المدعوم، وبيعه فى السوق السوداء، لتحقيق ربح مادى غير مشروع.

وألقى ضباط الإدارة القبض على طه.ع.م، 35 سنة، صاحب مخبز طباقى بدائرة قسم شرطة العجوزة، وعثر بحوزته على 4 أجولة من الدقيق البلدى المدعم، وزنت 200 كيلو.

كما ألقوا القبض على سيد.ج.م، 28 سنة، صاحب مخبز طباقى بدائرة قسم شرطة العجوزة، وعثر بحوزته على 4 أجولة من الدقيق البلدى المدعم وزنت 200 كيلو.

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