تأخر قطار النوم "أسوان القاهرة" 4 ساعات بسبب عطل المكيفات

قال مجموعة من المواطنين المستقلين قطار النوم رقم 87 "أسوان القاهرة"، إن القطار توقف بهم لمدة 4 ساعات بمحطة قطار مدينة الأقصر، وذلك بسبب عطل فى مكيفات القطار.

وأضاف ركاب القطار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القطار انطلق فى رحلته من محطة قطار أسوان فى تمام الساعة السابعة والربع مساء، ولا يزال متوقفا بمحطة قطار الأقصر، بسبب أعمال الصيانة الجارية للمكيفات بالقطار.

وأشار الركاب إلى أن تعطل مكيفات القطار أصاب مستقلو القطار بحالة تذمر خاصة للأطفال الصغار، وكبار السن، لعدم قدرتهم على تحمل درجات الحرارة المرتفعة، بالإضافة إلى تأخر الركاب عن مواعيد والتزامات فى انتظارهم عقب وصولهم القاهرة.