جريدة صدى بنى سويف: وزيرة تخطيط العشوائيات تبحث آليات تطوير عزبة الصفيح

فى إطار مبادرة رعاية الصحف الإقليمية، ينشر "اليوم السابع" العدد الأول لصحيفة صدى بنى سويف، حيث نشرت فى صفحتها الأولى عنواناً عن وزيرة تخطيط العشوائيات تبحث مجدداً اليات تطوير عزبة الصفيح ببنى سويف".

كما ألقت الضوء على معاناة أهالى قرية أفوة مع الانقطاع الدائم لمياه الشرب. كما أشارت الصحيفة إلى قيام إعلان رئيس مدينة ببا شرط إقامة وحدة صحية بقرية بنى أحمد، وتأكيد وكيل وزارة التعليم على أن الانضباط فى المدارس خط أحمر.

>- أهالى أفوة يعانون انقطاع مياه الشرب والشركة لم تحرك ساكناً>- وزيرة تخطيط العشوائيات تبحث مجدداً آليات تطوير عزبة الصفيح ببنى سويف>- مدير منطقة بنى سويف الأزهرية: حاربت الفساد وإهدار المال العام.. فكان جزائى الاستبعاد>- أحلام طنسا الملق غرقت فى بحر الروتين.. مبنى المعهد الأزهرى توقف استكماله منذ أربع سنوات>- وكيل تعليم بنى سويف: الانضباط فى المدارس خط أحمر لا يمكن تجاوزه>- وكيل تموين بنى سويف: حصة القمح تكفى 9 أشهر والشتاء القادم بدون أزمة بوتاجاز