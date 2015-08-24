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جريدة صدى بنى سويف: وزيرة تخطيط العشوائيات تبحث آليات تطوير عزبة الصفيح

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جريدة صدى بنى سويف: وزيرة تخطيط العشوائيات تبحث آليات تطوير عزبة الصفيح جريدة صدى بنى سويف: وزيرة تخطيط العشوائيات تبحث آليات تطوير عزبة الصفيح
فى إطار مبادرة رعاية الصحف الإقليمية، ينشر "اليوم السابع" العدد الأول لصحيفة صدى بنى سويف، حيث نشرت فى صفحتها الأولى عنواناً عن وزيرة تخطيط العشوائيات تبحث مجدداً اليات تطوير عزبة الصفيح ببنى سويف".

كما ألقت الضوء على معاناة أهالى قرية أفوة مع الانقطاع الدائم لمياه الشرب. كما أشارت الصحيفة إلى قيام إعلان رئيس مدينة ببا شرط إقامة وحدة صحية بقرية بنى أحمد، وتأكيد وكيل وزارة التعليم على أن الانضباط فى المدارس خط أحمر.


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