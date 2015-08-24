حزب النور بالغربية يُناقش خطة عمل المراكز فى المرحلة المقبلة

ناقش أحمد القطان، أمين حزب النور بمحافظة الغربية، خطة عمل الحزب مع أمناء الحزب بالمراكز، ومتابعة استعداداتهم للانتخابات البرلمانية المقبلة، بحضور ياسر عبد الغنى الأمين المساعد، ومحمد حلمى وكيل الحزب بالمحافظة، وطارق هلال أمين الصندوق، وأعضاء المكاتب التنفيذية فى المراكز وأمناء اللجان.

وأوضح "القطان"، أن الحزب هدفه الأول الحفاظ على الدولة، مطالبًا الأعضاء بالعمل المستمر للخروج من المرحلة الحالية، وتحقيق ريادة مصر دوليًا وإقليميًا.



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