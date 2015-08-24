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بالفيديو.. محلب يطالب مدير مستشفى السنبلاوين باستبعاد الأطباء المقصرين

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طالب المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، من الدكتور محمود سلامة مدير إدارة السنبلاوين الصحية، والدكتور محمد حسين مدير المستشفى، باستبعاد كل طبيب يقصر فى عمله ويتلاعب فى مواعيد العمل، مشيرًا إلى ضرورة متابعتهم.

وانتقد محلب، خلال الجولة المفاجأة التى قام بها لمدينة السنبلاوين، تدنى مستوى الخدمات بالمدينة، وكثرة العشوائيات والتعديات والإشغالات، وكلف المحافظ بحل مشاكل المدينة خلال 15 يومًا.

وقال محلب، "هذا البلد قام بتعليمهم مجانًا والصرف عليهم"، حيث أكد مدير المستشفى، أنهم يمثلون 10% من نسبة العاملين، فطالب محلب بالتخلى عنهم وترك أماكنهم لمن يستحق، مؤكدًا أن الرقابة سوف تتابع ذلك.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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مصر 365

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