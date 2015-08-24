تعرف على أسباب الإصابة بمرض البهاق وطرق العلاج

أسباب الإصابة بالبهاق

طرق علاج مرض البهاق

البهاق من الأمراض الجلدية التى قد يتعرض البعض للإصابة بها، نتيجة لعدة عوامل، ويؤدى مرض البهاق إلى ظهور بقع بيضاء على سطح البشرة فى أماكن متفرقة من الجسم أهمها الأطراف وجانبا الفم.>تبعًا لرأى أخصائية الأمراض الجلدية الدكتورة هديل جهاد، فإن البهاق من الأمراض الجلدية المناعية التى تحدث نتيجة لمقاومة الجهاز المناعى بالجسم للخلايا الصبغية بالجلد، مما يفقدها لونها الطبيعى لتصبح بيضاء اللون.>توضح هديل أن طرق علاج مرض البهاق تختلف تبعًا للدرجة التى وصل إليها المرض، ففى المراحل الأولى يسهل السيطرة على انتشار البهاق بالبشرة، خاصة مع تطور وتنوع طرق العلاج الحديثة والمتنوعة كالعلاج بالكورتيزون والأشعة الفوق بنفسجية والحقن الموضعى، وحتى زرع الخلايا الصبغية من البشرة السليمة الى المناطق المتضررة بالبهاق. وبالطبع فاختيار الوسيلة العلاجية يتحدد تبعًا لشدة الحالة وأماكن الإصابة بالبهاق ومدى انتشاره.

وفى النهاية تنبه هديل إلى نقطة فى غاية الأهمية بالنسبة لمرضى البهاق وهى الحالة النفسية والتى تلعب دورًا أساسيًا فى زيادة انتشار المرض وصعوبة السيطرة علية بأى من الوسائل العلاجية المتاحة، فالتوتر والقلق والعصبية من أكبر العوامل التى تؤثر سلبًا على مريض البهاق وفى بعض الحالات قد ينصح طبيب الجلدية باستشارة الطبيب النفسى لتهيئة المريض نفسيًا وإرشاده لطرق التعامل مع المرض.